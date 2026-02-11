東京大学は１１日、２０２６年春入学の学校推薦型選抜の合格者を発表した。１０学部計１００人程度の募集に対し、過去最多の９３人（前年比６人増）が合格した。女子の合格者数は４２人（同１人減）で、合格者に占める比率は４５・２％（同４・２ポイント減）だった。出身高校の地域別合格者数では、東京都が２９人（同６人増）と３分の１近くを占めた。東京都を除く関東地方は２０人（同６人増）、その他の地域は４４人（６