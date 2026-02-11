名古屋の新交通システムSRTの開業を2月13日に控え、記念式典が行われました。 【写真を見る】名古屋の街を2両編成バス「SRT」が走る 運行は月曜日と週末・祝日 13日開業 広沢一郎市長｢サイネージが楽しい｣ SRTは名古屋駅と栄とを結び7つの停留所を巡回します。全長約18メートルの「連節バス」で定員は122人と、一般のバスよりも多くの人を運べ、10日の記念式典では、名古屋市の広沢市長が試乗しました。 （名古屋