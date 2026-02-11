バーチャルシンガー・HACHIが、4thアルバム『Revealia』を本日リリースした。アルバムタイトル『Revealia』は、“ベールを脱ぐ”という語源から、打ち明けるという意味を持つ英語「Reveal」に、主にラテン語が由来の場所・世界・概念を表す接尾辞「〜ia」を組み合わせた造語だという。楽曲は、“自己開示”をコンセプトテーマにした本作は全13曲を収録。心の内の深層を見せるテーマなだけに覚悟をもって制作に臨まれたアルバム曲は