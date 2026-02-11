春のセンバツで優勝11回を誇る愛知勢の歩みを、優勝旗のレプリカなどで振り返る催し「選抜野球 愛知」が松坂屋名古屋店で始まりました。 【写真を見る】高校野球センバツ「優勝旗のレプリカ」で振り返る展示会「いとう呉服店」時代に“初代”寄贈した松坂屋 マツザカヤホール この催しは松坂屋の前身である「いとう呉服店」が、1962年まで使われていた春のセンバツの初代優勝旗を寄贈していたことから、3月19日に開幕する