ZARDが35回目のデビュー記念日を迎えた2026年2月10日、東京国際フォーラムにて35周年記念ライブ＜ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。坂井泉水の歌声と映像、バンドによる生演奏がシンクロし、ツアータイトル通り“永遠の瞬間(とき)”が刻まれた奇跡のライブが＜What a beautiful memory 〜forever moment〜＞だ。同公演は、2004年に開催されたZARD唯