LOVE PSYCHEDELICOが、2026年4月21日にリリースする25周年記念アルバム『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』に収録される「Your Song (Naked New Mix)」のメイキング映像を公開した。『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』は、25年のキャリアを通して生み出されてきた多くの楽曲の中から、メンバー・NAOKIが厳選し、自身の手によって、作曲時のイメージにより忠実なサウンドに再ミックス＝“Naked New Mix”した、LOVE PSYCHEDELICOの“