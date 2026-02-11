オリックス・横山楓投手が、宮崎キャンプの練習参加を見合わせた。体調不良のため、宿舎の自室で安静にしている。横山楓はプロ５年目の右腕で、２５年は７月に育成から支配下復帰。自己最多の１４試合で防御率１・１０の好成績を残し、リリーフとして開幕１軍入りを目指している。また、森友哉捕手も１０日に続き練習を欠席。体調不良のため、宿舎の自室で回復を優先させている。