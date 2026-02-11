ソフトバンクは１０日、宮崎キャンプのアイビースタジアムでＷＢＣ日本代表の松本裕樹、牧原大成、近藤健介、周東佑京の４選手と、ニカラグア代表のダウンズ、メキシコ代表のアルメンタが、スタンドのファンに向かって決意表明を行った。２大会連続出場の近藤は「前回同様、世界一となりまた帰ってこれるように、皆さんとおもに喜びたいと思いますので、熱いご声援よろしくお願いします。