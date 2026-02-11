アンジェラ・アキが、今のアンジェラ自身を詰め込んだニューアルバム『SHADOW WORK』を本日リリースした。オリジナルアルバムのリリースとしては前作『BLUE』以来約14年ぶりになる。収録曲は「Pledge」、ニューシングル「Floating Planets」を含む全新曲15曲を収録。アルバムタイトルになっている「SHADOW WORK」とは、心理カウンセリングの一つで、自分の心の影や闇を認め、統合していく自己理解のプロセスのこと。何物にもとらわ