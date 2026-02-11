“不滅の邪道”大仁田厚が１０日、プロレスマスコミへメールで頚椎損傷の診断から「順調に回復している」と発表した。大仁田は、１月１８日の広島産業会館大会で、自身の得意技であるテーブルパイルドライバーを失敗し、机から落下。試合後に頸椎損傷の診断を受けた。大仁田は「もうサポーター無しでも大丈夫です」とアピールし「基礎が身を助けたと言われました。首を鍛えていたし、身に染みついた受け身が、咄嗟に出たと。