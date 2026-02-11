“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、阪急電車の箕面線、『石橋阪大前』→『箕面』です。☆☆☆☆☆関西の私鉄の雄と称される阪急電車ですが、その前身は、明治43年（1910年）に現在の宝塚本線と箕面線が開業した箕面有馬電気軌道。創業者・小林一三氏は大都市間の輸送ではなく、当時としては