神戸の濱崎健斗がAFLEのFCソウル戦で2点目のシーンに絡んだヴィッセル神戸は2月10日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）第7節で韓国のFCソウルと対戦し、2-0で勝利した。前半をスコアレスで終えた神戸は、前半終了間際にイエローカードを受けたMF郷家友太に代えて、MF濱崎健斗を後半のスタートから投入する。背番号「52」を着けた18歳の逸材は、チームの勝利に貢献するプレーを見せた。試合の主導権を握ってい