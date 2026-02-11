10日朝、浜松市中央区の交差点で信号待ちをしていた車に対向車線から衝突し、乗っていた親子にけがをさせたひき逃げ事件で警察は11日午前、近くに住む86歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、浜松市中央区大山町の86歳で無職の男です。警察によりますと男は、10日午前8時ごろ浜松市中央区和地町の交差点でセンターラインを越えて反対車線で信号待ちをしていた乗用車に衝突してそのまま逃げた疑いなど