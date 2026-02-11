DeNAの沖縄・宜野湾キャンプ第3クール初日の11日、初の対外試合となる中日との練習試合が行われる。先発投手は開幕ローテーション候補の石田裕で、定位置獲得を目指す度会は「4番・左翼」で先発出場する。試合開始は12時30分予定。以下、DeNAのスタメン※○数字は守備位置?蝦名?松尾D山本?度会?林?京田?梶原?田内?三森P石田裕