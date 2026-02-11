メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。メイクの中でも、アイブロウメイクが1番苦手というのはあるあるですよね。正解がわからないから、なんとなくパウダーで描いて終わりという方も多く見かけます。そこで今回は、覚えたら一生使える「正しい眉の描き方」をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら1：ブラシで毛流れを整えるまずは、スクリューブラシで毛流れを整えましょう。毛の多い方も、少ない方もこの工程は必須です。