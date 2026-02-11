ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子1000メートルが9日（日本時間10日）に行われ、連覇をかけた高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が1分13秒95で3大会連続となる銅メダルを獲得した。レースを制したのは金メダル最有力候補だったオランダのユタ・レールダム。1分12秒31の五輪レコードで金メダルに輝いた。レース後に婚約者である世界的超大物ユーチューバーがSNSで祝福した。レース前から注目を集めた。オランダチー