愛知県警察本部＝2020年10月20日、名古屋市中区三の丸警察署で勾留中の男と接見し、男が証拠隠滅を指示したメモを携帯電話で撮影して関係者に送ったとして、愛知県警が昨年12月、証拠隠滅教唆の疑いで、県弁護士会に所属する弁護士の関係先を家宅捜索したことが11日、捜査関係者への取材で分かった。男は現在、コカインを使用したとする麻薬取締法違反の罪などで公判中。メモはコカインが入っていると知らずにカプセル剤を飲んだ