ミラノ・コルティナオリンピックは大会5日目を終え、日本のメダル獲得が続いています。スノーボード・ハーフパイプで連覇がかかる平野歩夢選手（27）が、1月に複数箇所を骨折したことについて語り、それでも“限界”を越えたいと意気込みを話しました。スノーボード・ハーフパイプ 平野歩夢選手（27）：（Q. 1月17日の骨折について）二つの骨折と膝もいまだに感覚が無いような感じで、「終わった」とは思いましたね。オリンピック