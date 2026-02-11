ランチトートが汚れたら拭く程度で済ませるしかなく、丸洗いできずにスッキリしないことが多々…。扱いにくさに悩んでいたところ、ダイソーで『洗えるランチトートバッグ』という商品を発見！気軽に手洗いできるので清潔を保てます！サイズ感もちょうどよく、日常で使い勝手抜群。何より100円で買えるのがうれしいです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：洗えるランチトートバッグ価格：￥110（税込）サイズ（約）：W