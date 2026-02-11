犬を飼うと家の電気代が高額に！？ 犬を飼う際、犬にかかるいろんな費用を考慮して家族に迎え入れた飼い主さんが多いでしょう。しかし、意外に見落としがちなのが『電気代』です。 犬を家族に迎えた後、最初の夏場や冬場は「こんなに電気代がかかるの！？」と驚愕する人も少なくありません。犬を飼うと、エアコンをつけっぱなしにしたり、照明をつけっぱなしにして出かけたりすることも増えるため、犬を飼っていない家庭に比べ