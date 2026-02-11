春の便りが届き初めているとは言っても、まだまだ冷えるし、乾燥も続いている。冬の2大天敵との戦いはもう少し続きそう。というわけで、今からでも仲間にくわえたい、冷え・血行不良改善＆乾燥予防アイテムをチェック。＊＊＊冷えや乾燥は、単なる不快感にとどまらず、日々のパフォーマンスや気分までもじわじわと低下させる厄介な存在。「対策はしているが、やっぱり辛い」というのなら、冷え・血行改善＆乾燥予防に効く