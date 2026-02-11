日本航空（JAL）は、夏の繁忙期に5路線で増便する。7月1日から8月31日まで、札幌/丘珠〜利尻線を週11往復に増便する。7月17日から8月28日まで、大阪/伊丹〜沖縄/那覇線を1日3往復、大阪/伊丹〜函館線を同2往復とする。さらに8月18日から17日まで、名古屋/中部〜札幌/千歳線を同4往復、福岡〜札幌/千歳線を同3往復に増やす。帰省やレジャー需要が集中する時期に合わせたもので、夏スケジュールにはこれらを合わせ、8路線で増便を実