お部屋に香りを足したいけれど、主張が強すぎるものは避けたい…。そんなときにちょうどいいアイテムがダイソーにありました！小さめサイズのディフューザーで、華やかな色合いとガラスのデザインが、見た目にも楽しめます♡香りは近づいたときにふわっと感じる程度なので、場所を選ばず設置できるのも嬉しいポイントです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：多角ディフューザー（抹茶）価格：￥220（税込）内容量：50