東急ホテルズ＆リゾーツは、「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」を4月1日に開業する。客室は、定員4名のスーペリア洋室、定員5名のスタンダード和洋室、定員6名のメゾネット、定員5名の恐竜ラボルームなどを設けた。館内にはレストラン、カフェラウンジ、露天風呂付き温泉大浴場、屋内プール、ロッカーを完備する。グリーンシーズンは高原でのアクティビティやバーベキューガーデン、土産物やアウトドアブランドのアパレルを扱う