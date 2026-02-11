コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。「アイシャドウを塗っているのに目元がぼんやりして見える」「ちゃんと塗っているはずなのに、なんとなく目力が足りない…」そんな悩みを抱えている方、意外と多いのではないでしょうか。実は、目元がぼやけて見える原因の多くはアイシャドウの色ではなく、塗り方にあります。今回は、目元をはっきり見せるためのリカバリーテクニックを、メイクが苦手な方にもわかりやすく解説します