今話題になっている無印良品のランチカプセル。トッピングカップが付いていて便利なアイテムですが、ちょっとお高い印象…なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、プチプラで上位互換的なアイテムを発見しちゃいました！サラダとドレッシング、さらにはフルーツやおかずなども一緒に持ち運べる優秀グッズですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サラダボックス（二段式）価格：￥220（税込）サイズ（約）：直径9