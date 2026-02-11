兵庫県養父市で神戸牛などのブランド牛になる「但馬牛」の子牛の競り市が行われました。兵庫県養父市の市場では「但馬牛」の子牛約３００頭が次々と競り落とされていきます。「但馬牛」は、落札後に場所をかえて飼育され神戸牛や松阪牛などのブランドとして売られる「素牛（もとうし）」です。子牛は一頭平均約９６万円（１月の競り市）と、去年と比べて８万円ほど高い競り値となりました。コロナ禍は外食需要の激減など