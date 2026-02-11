どこか品格と重厚感を感じさせる「建国顔」。30代という年齢も相まって、説得力のある存在感が魅力です。All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「建国顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：間宮祥太朗／50票2位にランクインしたのは、間宮祥太朗さんで