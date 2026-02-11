京都府が向日市に計画する屋内スポーツ施設「京都アリーナ」の起工式が行われました。雨のため建設予定地の隣のホールで行われた起工式には、京都府の西脇知事らが参加しました。「京都アリーナ（仮称）」は府が計画する８０００人以上収容可能な屋内スポーツ施設ですが、建設をめぐっては当初、市内にある府立植物園の横で計画が進んでいたものの園内の木が伐採されるおそれがあることなどから周辺住民の反対などを受け断念