大相撲・元横綱の白鵬さんが広島県庁を訪れ、相撲を世界に広げる取り組みについて、横田知事に報告しました。第69代横綱の白鵬翔さんは、史上最多となる45回の幕内優勝を誇ります。相撲を世界に広げるため、2月に国際相撲大会「白鵬杯」を東京で開催。大会に竹原市から参加した子どもたちの活躍を横田知事に伝えました。■第69代横綱 白鵬翔さん「私も入門した時には62キロしかなかった。それがここまで来たのは、たくさん夢を持っ