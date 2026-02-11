11日午前、柳井市の白壁通りで道路が隆起し、水があふれているのが見つかりました。水道管が壊れたものとみられ現在、復旧作業が進められています。警察によりますと11日午前10時すぎ柳井市の白壁通りで「水道管が壊れているかもしれない、水があふれ出ている」と通報があっりました。柳井市広域水道企業団によりますと、午前10時半に付近の水道を止め、復旧作業を進めていますが、白壁通り周辺の20戸で断水しているということです