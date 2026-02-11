知人女性になりすまし、消費者金融から現金50万円をだまし取ったして、福岡市の男が再逮捕されました。 有印私文書偽造などの疑いで再逮捕されたのは、福岡市のパート従業員 波多江大和 容疑者(40)です。 波多江容疑者はおととし12月、諫早市内の知人女性になりすまして契約書を偽造し、消費者金融と融資契約を締結。 不正に開設した女性名義の預金口座に、現金約50万円を振り込ませだまし取った疑いです。