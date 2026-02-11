今季からメジャー、アストロズで戦うことが決まっている今井（C）産経新聞社MLB公式サイトは現地2月10日に、WBCの予備登録リストを発表した。侍ジャパンには、今季からメジャーに挑戦、西武からアストロズに移籍した今井達也、ナショナルズ傘下の小笠原慎之介、金丸夢斗（中日）、藤平尚真（楽天）、杉山一樹（ソフトバンク）、隅田知一郎（西武）の6投手が名を連ねた。【動画】圧巻の3者連続三振締め！今井達也の1試合17奪三