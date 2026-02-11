油混入の調査始まる石川県内の水道水の取り入れ口となっている、白山市の手取川で10日午後、油が混入しているのが見つかりました。4時間半にわたって水の供給を止める事態となり、石川県は油混入の原因を特定するため、11日午前から手取川で調査を始めました。石川県によりますと、手取川から水を取り込む白山市の鶴来浄水場で、10日午後1時ごろ、油が検知されました。石川県内では金沢市をはじめ、加賀市から七尾市にかけての13の