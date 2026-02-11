大阪・関西万博のパソナパビリオンで販売されていたグッズを取り扱うショップが兵庫県の淡路島に期間限定でオープンしました。パソナは万博で鉄腕アトムがナビゲータを務め、未来の医療のあり方などを展示するパビリオンを開設していました。ショップにはアトムが描かれた雑貨などが並んでいます。パソナグループは「アフター万博としてパビリオンの世界観を再び体験してほしい」としています。