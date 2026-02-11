3児の母でタレントの横澤夏子（35）が10日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。子供にとって「社会勉強になる」と思う遊びについて語った。番組では、昨今一大ブームとなっている「シール交換」が取り上げられた。「ボンボンドロップシール」など立体感があるシールが人気で、子供だけでなく大人もハマる人が続出。横澤は「確かに昔やってた〜！」と懐かしんだ。この日はゲストに原宿系プロデュ