11日未明、茨城県龍ケ崎市の車道上で男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場の状況などから警察はひき逃げ事件とみて、逃げた車の行方を追っています。警察によりますと、11日午前3時前、龍ケ崎市佐貫で、「30歳から40歳くらいの人が倒れている」と110番通報がありました。倒れていたのは近くに住む岡田孝紀さんで、頭部や顔に打ち付けたような痕があり、病院に搬送されましたが死亡が確認されま