１１日午前２時４５分頃、茨城県龍ヶ崎市佐貫の市道で、近くの会社員岡田孝紀さん（４１）が倒れているのを通行人が見つけ、１１０番した。岡田さんは病院に搬送されたが、頭を強く打っており、死亡が確認された。竜ヶ崎署の発表によると、現場は片側１車線の直線道路。付近に自動車の部品とみられる破片があったことから、同署はひき逃げ事件として調べている。