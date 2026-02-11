北村匠海（28）が11日、インスタグラムを更新。「僕が関わる作品を通して(映画や音楽問わず)自分の人生を僕に伝えてくれる方が多いと感じています。それはとても嬉しいことであり、自分の苦しさとか抱えてるものを吐き出せる場所として北村匠海が機能しているのだと思いました」とファンからのコメントで俳優、アーティストとして活動する、自らの存在意義を確認できたとつづった。北村は、自身が初めて監督・脚本を手がけた24年の