この記事の画像を見る授業中、おもいっきり鼻をすすったブタくんは、「しゅん！」。自分まですいこみ、鼻だけに⁉ 担任のオオカミ先生は（鼻になった）ブタくんをかかえて、病院へ向かいますが……。この後、衝撃の展開をむかえる本作について、作者の昼田弥子さんにお話を伺いました。――ブタくんが「しゅんしゅん」と鼻水を吸ったら、なんと鼻に吸い込まれちゃう……という、しょっぱなから衝撃の展開ではじまりますね。