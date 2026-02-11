◆ 西川愛也「今年はLビジョンの撮影がいつもと違っていて派手ですごかったです！」 西武は、3月31日(火)から4月5日(日)の期間中にベルーナドームで開催する6試合を「2026開幕シリーズ」として開催。ホーム開幕初日3月31日(火)のオリックス戦では、ベルーナドーム場内の演出に合わせて点灯するブレスレット型ライトを配布するほか、週末の2試合でも来場者配布グッズを用意する。球団マスコットのレオをかたどった「ブレス