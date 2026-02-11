菅野がロッキーズと契約…新たなメジャー契約は3人ロッキーズは10日（日本時間11日）、オリオールズからFAとなっていた菅野智之投手と契約合意したと発表した。米メディアによると、契約内容は1年総額534万7000ドル（約8億2600万円）。これでメジャー志望を表明していた日本人選手の新天地が決定した。36歳の菅野はメジャー移籍1年目の昨季はオリオールズに在籍。30試合に登板して、10勝10敗、防御率4.64の成績を残していた。