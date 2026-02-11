ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンが善行を働いた。2月11日、セブランスによると、ウォニョンは小児・青少年患者の治療支援のためにセブランスに2億ウォン（約2100万円）を寄付した。【話題】ウォニョンに”遅刻常習者”疑惑浮上…真相は寄付金は、セブランス小児病院の発展寄付金として1億ウォン（約1100万円）、江南（カンナム）セブランス病院小児青年科の発展寄付金として1億ウォン使用される。イ・サンギル延世（ヨ