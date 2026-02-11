◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人は１１日、宮崎春季キャンプで今年のチーム初実戦となる紅白戦をサンマリンスタジアムで行う。紅組の４番には高卒２年目の石塚裕惺内野手が入った。ドラフト１位の竹丸（鷺宮製作所）、同２位の田和（早大）、同３位の山城（亜大）、同４位・皆川（中大）、同５位・小浜（沖縄電力）、同６位の藤井、育成５位・知念（オイシックス）のルーキーも出場