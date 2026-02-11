【お薬と救急箱 ストレスケア】 2月11日～ 順次発売 価格：1回200円 「お薬と救急箱 ストレスケア」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「お薬と救急箱 ストレスケア」を2月11日より順次発売する。価格は1回200円。 本商品は、救急箱とお薬セットを模したカプセルトイ。お薬セットは袋付きとなっているほか、救急箱に収納することもできる。