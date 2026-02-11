◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）ノルディック・スキージャンプの混合団体で日本が同種目初となる銅メダルを獲得した。３番手で飛んだ高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は２０２２年北京五輪でスーツの規定違反のために失格し、４位に終わった雪辱を果たした。女子ジャンプの第一人者で、高梨が今も慕い続ける山田いずみさん（４７）が、悪夢を払拭した後輩にね