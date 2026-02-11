6日焼津市のスーパーマーケットで万引をした男が、店員の静止を振り払いけがをさせて逃げる事件があり、警察は10日防犯カメラの画像を公開しました。警察によりますと、事件があったのは焼津市下江留にあるマックスバリュグランリバー大井川店で、6日正午ごろ店の関係者から「万引犯が逃げた従業員がケガをした」と警察に通報がありました。男はパンとジュースを万引し店員が外で声をかけたところ、