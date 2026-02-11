きっかけは『グリーンムーバー』毎年2月は、輸入車関連の記事が多くなります。理由はご存知の人もいるかと思いますが、毎年この時期に日本自動車輸入組合（JAIA）主催の試乗会が行われるからです。そこで今回は、クルマやバイク以外の移動手段、つまり公共交通分野の輸入車を取り上げましょう。といっても、鉄道分野では輸入車はほとんどありません。新幹線を見ればお分かりのように、日本の鉄道は技術水準が高く、使い終わった車