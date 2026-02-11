ミラノ・コルティナオリンピックは大会5日目を終え、日本のメダル獲得が続いています。フィギュアスケートは個人戦がスタートしました。男子ショートプログラム（SP）では日本のエース、鍵山優真選手（22）が2位発進です。団体では男子のエースとして銀メダル獲得に大きく貢献した鍵山選手。いい流れにのって個人での戦いに臨みました。2本の4回転はいずれも高い出来栄え点をマーク。そして演技後半、ジャンプでミスが出ましたがス