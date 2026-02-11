◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ第3クール最終日（宮崎・都城市）プロ野球・ロッテの1軍キャンプは第3クールの最終日に突入。グラウンドではライブBPが行われ、ルーキー3投手が参加しました。まずマウンドにあがったのはドラフト2位ルーキー・毛利海大投手。山口航輝選手やソト選手と対しましたが、変化球も織り交ぜながらヒット制の当たりを許しません。さらにピッチャーゴロにも落ち着いて対応。しっかりとしたフィールディ